Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (13.04.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.04.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Совет ЕС утвердил предоставление 1 млрд евро на боеприпасы для Украины. По словам главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, это только первая часть обещания стран ЕС о предоставлении Украине артиллерийских снарядов.

– Швейцария предоставила Украине новенькие кареты скорой помощи! Скорые уже прибыли в Киев, а к Пасхе их направят в пострадавшие восточные регионы Украины.

— Почти полтысячи коров эвакуировали в Днепропетровщину из Бахмутского молочного хозяйства. Уцелевшее поголовье приютил фермер. Он и предоставил транспорт, чтобы вывести коров из-под обстрелов.

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