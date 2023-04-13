Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (13.04.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.04.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Совет ЕС утвердил предоставление 1 млрд евро на боеприпасы для Украины. По словам главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, это только первая часть обещания стран ЕС о предоставлении Украине артиллерийских снарядов.
– Швейцария предоставила Украине новенькие кареты скорой помощи! Скорые уже прибыли в Киев, а к Пасхе их направят в пострадавшие восточные регионы Украины.
— Почти полтысячи коров эвакуировали в Днепропетровщину из Бахмутского молочного хозяйства. Уцелевшее поголовье приютил фермер. Он и предоставил транспорт, чтобы вывести коров из-под обстрелов.
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