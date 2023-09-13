Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (13.09.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– С июля Россия уничтожила уже 280 тысяч тонн украинского зерна.
– В силах Обороны Юга рассказали детали ночной атаки по портовой инфраструктуре Одесщины.
– Болгария готова снять запрет на импорт агропродукции из Украины.
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