Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (13.09.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– С июля Россия уничтожила уже 280 тысяч тонн украинского зерна.

– В силах Обороны Юга рассказали детали ночной атаки по портовой инфраструктуре Одесщины.

– Болгария готова снять запрет на импорт агропродукции из Украины.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.