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Юлия Сеник, Ведущая программы Факты

Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (14.05.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Сегодня днем на Харьковщине из-за обстрелов российской армии погибли два человека. Оккупанты обстреляли село Старица Чугуевского района.

— Продолжение по делу о громком групповом изнасиловании 14-летней девочки из закарпатского села Верхние Ворота — апелляционный суд решил не брать подозреваемых под стражу.

— Сегодня в Ужгороде день траура. Соответствующее распоряжение подписал городской голова Богдан Андриив, чтобы почтить память павших героев.

Факты ICTV
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