Юлия Сеник, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (14.06.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Украинские воины постепенно продвигаются на Бахмутском направлении. Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-офицер 26 артиллерийской бригады Олег Калашников.
— Из деоккупированных поселков в Донецкой области эвакуировали 30 человек, сообщил глава Донецкой области Павел Кириленко. Эвакуированным оказывают медицинскую, психологическую помощь и продукты.
— После подрыва Каховской ГЭС Одесса на целый год может забыть о курортном сезоне из-за токсичных веществ, которые попадают в воду и накапливаются на дне и в морских организмах.
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