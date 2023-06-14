Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (14.06.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Украинские воины постепенно продвигаются на Бахмутском направлении. Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-офицер 26 артиллерийской бригады Олег Калашников.

— Из деоккупированных поселков в Донецкой области эвакуировали 30 человек, сообщил глава Донецкой области Павел Кириленко. Эвакуированным оказывают медицинскую, психологическую помощь и продукты.

— После подрыва Каховской ГЭС Одесса на целый год может забыть о курортном сезоне из-за токсичных веществ, которые попадают в воду и накапливаются на дне и в морских организмах.

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