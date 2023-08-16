Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (16.08.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— В четыре дня враг нанес удар по населенным пунктам Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.
— После деоккупации Запорожской АЭС Киеву понадобится длительное время, чтобы возобновить работу станции в штатном режиме.
– Россия может устроить провокацию на Курской атомной электростанции, чтобы обвинить Украину – Юсов.
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