Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (16.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— В четыре дня враг нанес удар по населенным пунктам Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.

— После деоккупации Запорожской АЭС Киеву понадобится длительное время, чтобы возобновить работу станции в штатном режиме.

– Россия может устроить провокацию на Курской атомной электростанции, чтобы обвинить Украину – Юсов.

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