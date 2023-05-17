Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 17:00 (17.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Силы обороны продвинулись еще на полкилометра на разных направлениях около Бахмута, об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый.
— Зерновое соглашение продлено еще на два месяца, об этом только сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган.
– Заседание по делу Князева назначено на завтра. Экспредседателю Верховного Суда уже объявили подозрение, ему грозит 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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