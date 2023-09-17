Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (17.09.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Похищенный оккупантами мэр Херсона Игорь Колыхаев находится в статусе пленника.
– 17 сентября в Украине отмечают День спасателя.
— В Томиной Балке в Херсонской области во время российского обстрела погиб пожилой мужчина.
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