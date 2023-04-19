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Юлия Сеник, Ведущая программы Факты

Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (19.04.2023)

Факты ICTV — последние новости Украины и мира на 19.04.2023.
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

  • Херсонщина в дальнейшем страдает от обстрелов россиян. За минувшие сутки враг почти 80 раз бил по деоккупированной части области.
  • Специалисты Минобороны Великобритании уверены в том, что многочисленные информационные вбросы в сеть и СМИ — это часть российской пропаганды, которой враг воюет против нас.

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