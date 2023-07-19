Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 17:00 (19.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Оккупанты планируют очередные провокации на территории запорожской атомной электростанции.

– Во время атаки дронами-камикадзе этой ночью вздрогнул Херсон. Зафиксировано попадание в Шуменском микрорайоне.

– Украинское контрнаступление продолжается. ВСУ продолжают продвигаться вперед к югу от города Бахмут и закрепляются на новых рубежах.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.