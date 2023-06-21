Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (21.06.2023)

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— Германия предоставит Украине еще более €380 миллионов на гуманитарную помощь, а Франция — 40 миллионов для реконструкции. Об этом заявили министры иностранных дел двух стран Анналена Бербок и Катрин Колонна на международной конференции по послевоенному восстановлению Украины.

— Пять приоритетов восстановления озвучил премьер-министр Денис Шмигаль на конференции по восстановлению Украины в Лондоне. Это энергетика, гуманитарное разминирование, жилье, критическая и социальная инфраструктура, поддержка экономики.

— Послы Европейского Союза согласовали 11 пакет санкций против России, сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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