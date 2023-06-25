Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (25.06.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.06.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Под Бахмутом бойцы 3 отдельной штурмовой бригады прорвали линию обороны противника;

— Военнопленный из оккупированной Горловки Донецкой области рассказал о плохом обеспечении оккупационной армии;

— Команда благотворителей из США Help heroes of Ukraine прилетела в Украину, чтобы своими глазами увидеть ужасы войны.

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