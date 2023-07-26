Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (26.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Силы обороны Украины имеют успехи в районе села Старомайорское Донецкой области.

– Украинские защитники продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, где постепенно продвигаются вперед.

– Россияне готовятся к поражению гражданских судов в Черном море. Об этом заявили в украинском Минобороны.

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