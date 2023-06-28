Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (28.06.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.06.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Из-за подрыва Чонгарских мостов, россияне вдвое медленнее переправляют технику и боеприпасы. Об этом рассказывает Минобороны Британии.

— Свой участок фронта под оккупированной Горловкой держит знаменитая 24 бригада имени Короля Даниила, которая защищала Луганщину с начала полномасштабного вторжения. После боев за город, россияне вернули свои вовлеченные там подразделения обратно под Горловку и теперь обстрелы усилились, говорят королевские пехотинцы.

— В Украине с неанонсированным визитом – сразу два Президента. Глава Польши Анджей Дуда и глава Литвы Гитанас Науседа. Они встречались с Владимиром Зеленским на мероприятиях, посвященных 27-летию Конституции Украины.

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