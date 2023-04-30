Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (30.04.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.04.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Сегодня – День пограничника. Президент Владимир Зеленский поздравил охранников границы с профессиональным праздником и вручил государственные награды. Он напомнил: за время обороны от российской агрессии более 2 тысяч воины-пограничники отмечены государственными наградами, из них 11 – званием Герой Украины.

— В Умани сегодня хоронят первых пятерых погибших в результате попадания российской ракеты в девятиэтажку. Подъезд, в котором мирно спали люди, уничтожен до основания. Накануне вечером спасатели завершили поисковую операцию.

-¦331 удар нанесли оккупанты на Бахмутском направлении, и это только за минувшие сутки. Об этом в эфире национального телемарафона заявил представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его данным, в самой горячей точке фронта за вчера зафиксировано 30 боевых столкновений. Враг потерял 93 бойца погибшими и более сотни раненых.

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