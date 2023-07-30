Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (30.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Россияне обстреляли Берислав на Херсонщине.

— Пожилой мужчина получил травмы в результате утренних вражеских обстрелов Волчанская, что на Харьковщине.

— На оккупированной ЗАЭС оккупанты перевели четвертый энергоблок в режим “горячего останова”.

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