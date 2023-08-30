Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (30.08.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Ночью страна-агрессорка подверглась наибольшей атаке дронов. Взрывы раздались в Псковской, Брянской, Орловской, Рязанской, Московской и Калужской областях.
— Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг обсудили необходимые шаги по вступлению Украины в НАТО во время телефонного разговора.
– ГУР получило спецавто для выполнения особых засекреченных задач.
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