Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (02.08.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Россия вывела в Черное море еще два носителя крылатых ракет – подводный и надводный.
— В эту ночь россияне применили новую тактику пусков ударных дронов.
— НАТО впервые прокомментировали нарушение границы Польши белорусскими вертолетами.
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