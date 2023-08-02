Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (02.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Россия вывела в Черное море еще два носителя крылатых ракет – подводный и надводный.

— В эту ночь россияне применили новую тактику пусков ударных дронов.

— НАТО впервые прокомментировали нарушение границы Польши белорусскими вертолетами.

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