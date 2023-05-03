Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (03.05.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.05.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Украина получит современные западные самолеты после успешных наступательных действий, – уверен президент Владимир Зеленский. Об этом он заявил во время встречи с лидером Финляндии Саули Нииностио.
– Признаком того, что Россия готовит масштабный теракт, Михаил Подоляк назвал задержание в Крыму большой группы якобы диверсантов.
– Служба безопасности Украины разоблачила еще одного приспешника государства-агрессора. В этот раз это житель столицы, который в начале великой войны собирал информацию о местах базирования Сил обороны в Киеве и передавал их через телеграмм-каналы российской армии.
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