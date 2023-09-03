Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (03.09.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— В Черном море ВСУ уничтожили вражеский катер Тунец при попытке высадки оккупантов.
— Россия сбросила на поселок Бургунка на Херсонщине четыре авиабомбы.
— Днем в Донецкой области россияне обстреляли жилые кварталы трех населенных пунктов.
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.