Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (03.09.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— В Черном море ВСУ уничтожили вражеский катер Тунец при попытке высадки оккупантов.

— Россия сбросила на поселок Бургунка на Херсонщине четыре авиабомбы.

— Днем в Донецкой области россияне обстреляли жилые кварталы трех населенных пунктов.

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