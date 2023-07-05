Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (05.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— На временно оккупированных территориях – сезон цветения хлопка в разгаре. Центр стратегических коммуникаций ВСУ сообщил об успешном уничтожении военного инфраструктурного объекта в окрестностях временно-оккупированного Дебальцево.

– Украинские силы обороны продолжают активно разбивать южные и северные фланги у Бахмута. В районе Клещеевки армейцы имеют определенный успех.

— Украинские прыгуны и прыгуньи в воду в конце июня выиграли медальный зачет на Европейских играх-2023 в Кракове и привезли в Украину 4 золота и 1 серебро.

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