Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (06.08.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Оккупационные власти Крыма подтвердили ракетный удар по Чонгарскому мосту.
– Во время ликвидации последствий ночной масштабной атаки на Хмельнитчину погиб спасатель Сергей Лысюк.
— Сегодня годовщина атомной бомбардировки Хиросимы. Со дня трагедии исполнилось 78 лет.
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.