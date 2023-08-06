Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (06.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Оккупационные власти Крыма подтвердили ракетный удар по Чонгарскому мосту.

– Во время ликвидации последствий ночной масштабной атаки на Хмельнитчину погиб спасатель Сергей Лысюк.

— Сегодня годовщина атомной бомбардировки Хиросимы. Со дня трагедии исполнилось 78 лет.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.