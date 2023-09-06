Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (06.09.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– В Константиновке продолжаются поисковые работы, под завалами еще могут быть люди.
— Соединенные Штаты видят прогресс в контрнаступлении и хотят убедиться, что у Украины есть все необходимое.
– Парламент назначил бывшего главу Донетчины Павла Кириленко главой Антимонопольного комитета.
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