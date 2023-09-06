Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (06.09.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– В Константиновке продолжаются поисковые работы, под завалами еще могут быть люди.

— Соединенные Штаты видят прогресс в контрнаступлении и хотят убедиться, что у Украины есть все необходимое.

– Парламент назначил бывшего главу Донетчины Павла Кириленко главой Антимонопольного комитета.

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