Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (07.06.2023)

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– Россияне запрещают выезжать людям из затопленных населенных пунктов оккупированного левобережья Херсонской области даже собственным транспортом. Об этом в эфире телемарафона заявила руководительница Олешковской военной администрации Татьяна Гасаненко.

— В Украине будут судить 7 боевиков так называемой ДНР, которые штурмовали позиции украинских военных на Востоке Украины.

– От 5 до 15 километров россиянам пришлось отвести свои войска на временно оккупированном левобережье Херсонщины. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила руководителбница объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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