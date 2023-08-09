Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (09.08.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин новостей смотрите:
— Российские оккупанты создали ударную группировку из восьми штурмовых отрядов Шторм-Z и выбрали главным направлением для наступления Купянское.
— На украинских заправках продолжает дорожать горючее.
— Чиновнику Министерства обороны объявили о подозрении.
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