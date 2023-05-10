Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (10.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— На 13 млн евро оказали помощь Украине французские благотворители.
— Варшава официально изменила название российского города Калининград, который достался СССР после Второй мировой войны.
– Украинские защитники взяли в плен оккупанта благодаря ударному беспилотнику.
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