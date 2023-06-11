Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (11.06.2023)

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— Как только стало известно, что россияне обстреляли лодку с людьми, которые эвакуировались с левого берега Херсонщины. 6 раненых доставили в больницу в Херсоне. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

– За каждые оккупированные полметра Бахмута Россия теряла одного своего военного, убитым или раненым. Такой расчет приводит Министерство обороны Британии.

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