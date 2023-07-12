Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (12.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Около полудня в спальном районе Запорожья, в парке отдыха, раздался мощный взрыв. По состоянию на сейчас пострадавших уже 18, среди них – 6 дети.

— Российские войска ночью из “Градов” обстреляли жилые районы Торецка в Донецкой области. В результате чего пострадал 1 человек.

– В Вильнюсе началась встреча Владимира Зеленского с Джо Байденом. Главные темы – оружие для поля боя, совместная работа по приближению Украины к НАТО и гарантии безопасности для нашего государства.

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