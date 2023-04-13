Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (13.04.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.04.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Под Харьковом в селе Лукьянка на вражеской мине подорвался 28-летний тракторист. В критическом состоянии его доставили в больницу.

— В Бухаресте продолжается Первая Черноморская конференция безопасности. Ее организовали Украина и Румыния в рамках работы Международной Крымской платформы.

— Рашисты пытаются разжечь религиозный скандал в исламском сообществе. С начала марта в сети начали появляться провокативные видео, дискредитирующие украинских военных.

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