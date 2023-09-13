Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (13.09.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Двое волонтеров и местная жительница пострадали в результате удара по селу Змиевка на Херсонщине.

— ГУР подтвердило: в результате ночной атаки по судоремонтному заводу в Севастополе существенно поврежден носитель Калибров — подлодка “Ростов-на-Дону” и крупный десантный корабль “Минск”.

– Воины 3 полка Сил Спецопераций уничтожили на Бахмутском направлении российский пункт управления.

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