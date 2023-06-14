Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (14.06.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Оккупанты не дают Украине вывести 5 энергоблок ЗАЭС в режим холодной остановки, об этом сообщили в Госатомрегулировании.

– Россия самая большая угроза для мира в ближайшем будущем – такую формулировку прописали в стратегии национальной безопасности Германии. Документ сегодня представило германское правительство.

— Сенатор США заблокировал продажу систем HIMARS Венгрии из-за позиции вступления Швеции в НАТО.

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