Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (16.08.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— ВСУ освободили поселок Урожайное Донецкой области.
— Движение россиян из-за временно оккупированного Мариуполя в сторону Бердянска замедлилось, но не остановилось.
— Ночью российские оккупанты дважды атаковали Одесщину ударными беспилотниками.11 удалось уничтожить нашей ПВО.
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