Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (17.05.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– После освобождения от оккупантов 20 квадратных километров территории в пригороде Бахмута украинские защитники продолжают двигаться дальше.

— В результате вражеского обстрела поселка Зеленовка на Херсонщине погиб ребенок. Отец принес его в больницу на руках. Как сообщили в Офисе президента, обстрел со стороны российской армии застал мирных жителей у магазина.

— СБУ задержала медсестру, которую во время оккупации Херсона была “обработана” кадровыми сотрудниками ФСБ. Кроме данных военных, проходивших лечение, российская агентша передавала врагу последствия обстрелов и места базирования военных.

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