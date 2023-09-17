Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (17.09.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– В Клещеевке ведутся активные штурмовые действия. Об этом сообщили в пресс-службе штурмовой бригады Нацполиции Лють.

– За последние два месяца количество вражеских обстрелов по Одесщине увеличилось в пять раз.

– Канада выделит 25 млн долларов для усиления ПВО Украины.

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