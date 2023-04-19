Юлия Сеник, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (19.04.2023)
Факты ICTV — последние новости Украины и мира на 19.04.2023.
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
- Российская армия обстреляла автобусный парк в Херсоне. В результате вражеской атаки повреждены автобусы. Чудом обошлось без погибших и раненых.
- Зенитно-ракетные комплексы Patriot прибыли в Украину. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников написал в Twitter.
- Украинские защитники ликвидировали российскую бронетехнику в районе Авдеевки благодаря самодельному дрону-камикадзе.
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