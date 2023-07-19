Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (19.07.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Россияне обстреляли садовое общество в селе Ивановка Херсонской области.
— На восстановление портовой инфраструктуры и зерновых терминалов, которые россияне атаковали этой ночью в Одесской области, уйдет не менее года.
— На Мелитопольском направлении украинские ударные подразделения уже продвинулись кое-где более чем на километр вдоль линии фронта.
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