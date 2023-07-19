Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (19.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Россияне обстреляли садовое общество в селе Ивановка Херсонской области.

— На восстановление портовой инфраструктуры и зерновых терминалов, которые россияне атаковали этой ночью в Одесской области, уйдет не менее года.

— На Мелитопольском направлении украинские ударные подразделения уже продвинулись кое-где более чем на километр вдоль линии фронта.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.