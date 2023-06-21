Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (21.06.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— На Мелитопольском и Бердянском направлениях в течение суток Силы обороны имели частичный успех и закрепились на достигнутых рубежах, заявили в Минобороны.

– Прогресс контрнаступления медленнее, чем хотелось бы, но это не голливудский фильм, – так Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию на фронте международным журналистам.

— Украине нужны истребители F-16, прежде всего, чтобы полностью закрыть небо от российского железа. Потому что советские системы и самолеты, которые у нас полностью с этим не справятся, заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.