Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (23.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– За минувшие сутки от российских обстрелов погибли 10 гражданских украинцев.

— В результате сегодняшнего ночного обстрела Одессы погиб 49-летний охранник ресторана, 3 пострадавших до сих пор в больнице, среди них — семнадцатилетний парень.

— Из-за отказа сотрудничать – оккупанты усилили репрессии против украинского персонала Запорожской атомной электростанции.

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