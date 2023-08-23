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Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (23.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

00:00 – начало выпуска

– В Киеве завершился третий саммит Крымской платформы.

– В украинской разведке подтвердили операцию, в результате которой российский вертолет добровольно сел на нашем аэродроме.

— Спасатели завершили операцию по разбору завалов школы в Ромнах Сумской области.

08:25 — пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского

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