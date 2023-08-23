Юлия Сеник, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (23.08.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
00:00 – начало выпуска
– В Киеве завершился третий саммит Крымской платформы.
– В украинской разведке подтвердили операцию, в результате которой российский вертолет добровольно сел на нашем аэродроме.
— Спасатели завершили операцию по разбору завалов школы в Ромнах Сумской области.
08:25 — пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского
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