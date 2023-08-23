Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (23.08.2023)

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Атака РФ на Чернигов. Количество пострадавших увеличилось, пять человек — в тяжелом состоянии

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В Кривом Роге прогремел взрыв: в нескольких районах пропал свет, есть пострадавший

Попал в течение и тонул: в Кривом Роге мать бросилась спасать сына и погибла

В Винницкой области в ДТП погибли 12 человек, среди них шестеро детей

Каким будет обучение с 1 сентября 2023 года в областях Украины