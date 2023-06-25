Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (25.06.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.06.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— В Киеве сегодня завершается Книжный арсенал;

— Уже год, как Украина получила первые реактивные системы залпового огня HIMARS;

— Что чувствует боец во время штурма и что делать, когда ранило побратима, а нужно продолжать бой?

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