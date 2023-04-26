Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (26.04.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.04.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– На пограничные Сумщины сегодня есть пострадавшие от российских обстрелов. В полдень россияне из минометов обстреляли Юнаковскую общину: ранены двое гражданских. По данным Сумской областной военной администрации, пострадавшие в больнице, им оказывают медицинскую помощь.

— В Украине почти 8 миллионов детей школьного возраста. Все они в определенной степени пострадали от войны России против Украины. Но ученики, чьи учебные заведения разбомбили, сегодня упускают шанс и на качественное образование. Поэтому детский фонд ЮНИСЕФ задался целью максимально быстро отстроить школы с надлежащими укрытиями, чтобы защитить детей от ракетных атак.

— В течение суток россияне обстреляли 12 населенных пунктов Донетчины, сообщает полиция области.

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