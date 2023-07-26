Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (26.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Россияне начали самостоятельно изготовлять Шахеды.

— 1700 новых беспилотников пополнят армию дронов и примут участие в контрнаступлении.

— В Харьковской области разоблачили предательницу-полицейскую. Областная прокуратура заочно уведомила ее о подозрении.

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