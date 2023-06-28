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Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (28.06.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.06.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Поисковая операция в Краматорске еще продолжается. Спасатели двумя кранами поднимают завалившееся после удара Искандером вчера вечером перекрытие. Ресторан в центре города россияне обстреляли умышленно. Это подтвердил задержанный корректировщик.

— Комбайн взорвался на мине в селе Чкалово Херсонской области. Об этом сообщили в областной военной администрации. От детонации взрывчатки пострадали двое мужчин, выполнявших полевые работы.

— В Херсонской области продолжают ликвидировать последствия подрыва оккупантами Каховской ГЭС. На сегодняшний день разминировали более 700 гектаров территории, из них более половины — это микрорайон Остров в Херсоне.

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