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Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (30.04.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.04.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Сегодня около 11 часов утра россияне обстреляли центр Авдеевки, попали в многоквартирные дома. Информации о пострадавших пока нет. А около полуночи оккупанты выпустили по Краматорску пять ракет. К счастью, обошлось без пострадавших.

– Накануне под Бахмутом во время выполнения боевого задания героически погиб младший лейтенант Владимир Мукан. Ему было 35 лет. Он известен украинцам по одному из первых ютуб каналов по-украински об автомобилях и был одним из организаторов ежегодных выставок винтажных автомобилей Олд Кар Ленд. Доброжелательный, легкий в общении, с хорошим чувством юмора. С начала войны пошел добровольцем, потому как признался, иначе не знал, что скажет своим двум сыновьям после войны.

— Более 700 азовцев до сих пор в плену. В Ивано-Франковске родственники бойцов, героически защищавших от российских войск Мариуполь, вышли на улицы, чтобы напомнить прежде всего миру, что почти год в руках россиян находятся бойцы-герои.

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