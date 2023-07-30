Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (30.07.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Константиновка в Донецкой области снова под ударом врага. Об этом сообщили в военной администрации города.
– Вражеская армия потеряла две роты солдат и кучу техники на Таврическом направлении.
– По информации ГСЧС под завалами в Сумах людей нет.
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.