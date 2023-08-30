Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (30.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— В Киевской области обломки ракет и Шахедов повредили 17 частных домов, четыре квартиры, школьное заведение и админздание.

— В Полтаве задержан провокатор, который публично оскорблял бойцов ВСУ.

— В эту ночь взрывы слышали в Псковской, Брянской, Орловской, Рязанской, Московской и Калужской областях России.

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