Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 18:00 (01.05.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.05.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Прошлой ночью оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации. Применили девять Ту-95 из Оленегорска и два Ту-160 из района Каспийского моря.

– В Киеве похоронили журналиста и украинского защитника Александра Бондаренко. Он погиб на родной Луганщине, выполняя боевое задание. У него остался 16-летний сын. Александр пошел на войну в первый день широкомасштабного вторжения.

– В Одессе для переселенцев открыли профессиональные курсы, где каждый может выбрать и бесплатно овладеть несколькими специальностями. Обучение проходит дважды в неделю в течение 6 недель.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.