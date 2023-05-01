Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 18:00 (01.05.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.05.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Прошлой ночью оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации. Применили девять Ту-95 из Оленегорска и два Ту-160 из района Каспийского моря.
– В Киеве похоронили журналиста и украинского защитника Александра Бондаренко. Он погиб на родной Луганщине, выполняя боевое задание. У него остался 16-летний сын. Александр пошел на войну в первый день широкомасштабного вторжения.
– В Одессе для переселенцев открыли профессиональные курсы, где каждый может выбрать и бесплатно овладеть несколькими специальностями. Обучение проходит дважды в неделю в течение 6 недель.
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