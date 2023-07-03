Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:00 (03.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Россияне атаковали город Сумы дронами-камикадзе. Мощные взрывы прогремели в центральной части около 11 утра. В областной прокуратуре отметили попадание трех шахедов. Разрушения получили админздание и два жилых дома.

— Число погибших в Краматорске от российского теракта 27 июня возросло. От тяжелых ран в Днепре скончалась известная украинская писательница Виктория Амелина. После полномасштабного вторжения она документировала военные преступления россиян на оккупированных территориях.

— Сегодня поздно ночью оккупанты ударили ракетами С-300 по пригороду Запорожья. Несколько взрывов прогремели в поселке Кушугум. Огромная воронка образовалась прямо на огороде возле одного из частных домов, а взрывная волна повредила немало подворий вокруг.

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