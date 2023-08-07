Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:00 (07.08.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Сегодня Украина вернула из плена 22 украинских военных.
– Российские войска дважды применили химическое оружие в районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области.
— Этой ночью россияне из артиллерии избивали по жилым домам Херсона. В результате попадания снаряда в дом погибла 59-летняя женщина.
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