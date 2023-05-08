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Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:00 (08.05.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.05.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Сегодня Украина отмечает день памяти и чествует миллионы жертв второй мировой. Именно сегодня Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

— Самая масштабная атака дронами на столицу врагу не удалась. На Киевскую область летели 35 шахедов, и все уничтожили силы ПВО. 30 из них – непосредственно над столицей.

– В Европарламенте хотят ускорить принятие договоренности о поставках боеприпасов для Украины.

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