Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:00 (08.05.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.05.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Сегодня Украина отмечает день памяти и чествует миллионы жертв второй мировой. Именно сегодня Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

— Самая масштабная атака дронами на столицу врагу не удалась. На Киевскую область летели 35 шахедов, и все уничтожили силы ПВО. 30 из них – непосредственно над столицей.

– В Европарламенте хотят ускорить принятие договоренности о поставках боеприпасов для Украины.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.