Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:00 (08.05.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.05.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Сегодня Украина отмечает день памяти и чествует миллионы жертв второй мировой. Именно сегодня Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.
— Самая масштабная атака дронами на столицу врагу не удалась. На Киевскую область летели 35 шахедов, и все уничтожили силы ПВО. 30 из них – непосредственно над столицей.
– В Европарламенте хотят ускорить принятие договоренности о поставках боеприпасов для Украины.
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске
Украинская молитва в лавре: как Епифаний провел литургию в Вербное воскресенье
Заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси: реакция мира и какая угроза для Украины
Тренируются уничтожать врага! Как выглядит подготовка нового подразделения полиции “Лють”