Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:00 (11.04.2023)

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– Владимир Зеленский провел заседание ставки Верховного Главнокомандующего.

— Россияне нанесли массированный удар с использованием артиллерии и самолетов по линии фронта в Запорожье.

— Орехов: российские террористы цинично обстреляли сельскую школу, где когда-то училось почти 300 детей, которая с начала войны пустовала.

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