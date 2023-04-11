Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:00 (11.04.2023)
Смотрите прямо сейчас слот ICTV телемарафона Єдині новини! Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.04.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Владимир Зеленский провел заседание ставки Верховного Главнокомандующего.
— Россияне нанесли массированный удар с использованием артиллерии и самолетов по линии фронта в Запорожье.
— Орехов: российские террористы цинично обстреляли сельскую школу, где когда-то училось почти 300 детей, которая с начала войны пустовала.
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